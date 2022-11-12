واشنطن: نرحب بمبادرة ألمانيا وأيسلندا حول احتجاجات إيران

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ترحب بالمبادرة التي طرحتها ألمانيا وأيسلندا بتركيز أنظار العالم على "القمع" العنيف الذي تمارسه إيران ضد المحتجين السلميين.

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جلسة خاصة

وطلبت ألمانيا وأيسلندا أمس الجمعة عقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث وضع حقوق الإنسان في إيران.



وكانت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردا على طريقة تعامل طهران مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيلول الماضي.