بطل ينقذ العديد من الأرواح في فرنسا.. هذا ما جرى معه

بعدما أعلنت السلطات الفرنسية عن انهيار مبنى، السبت، في مدينة ليل بشمال فرنسا، بدأت تفاصيل الحادث تظهر إلى العلن.



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كما ذكرت المحافظة أن رجال الإطفاء استجابوا فوراً لكلام الرجل، وفرضوا طوقا أمنيا حول منطقة الخطر، فوجدوا أن المبنى منقسم إلى أجزاء تجارية وأخرى سكنية. فقد أوضحت محافظة ليل أن المبنى الواقع في وسط المدينة أخلي خلال الليل، بعد أن شاهد رجل من الخارج شقوقا تظهر في الهيكل وأبلغ خدمات الطوارئ بالمشكلة.كما ذكرت المحافظة أن رجال الإطفاء استجابوا فوراً لكلام الرجل، وفرضوا طوقا أمنيا حول منطقة الخطر، فوجدوا أن المبنى منقسم إلى أجزاء تجارية وأخرى سكنية.

أنقذ أرواحاً

إلى ذلك، صرحت عمدة ليل مارتين أوبري لـ"بي إف إم تي في" الفرنسية أن تصرف هذا الرجل أنقذ أرواحا، قائلة: "ما زلت أرتجف لأنه إذا لم يكن هذا الرجل قد عاد إلى المنزل في الساعة الثالثة صباحا واتصل بنا، لما تلقينا رد الفعل هذا، ومن الواضح أنه كان سيسقط وفيات".