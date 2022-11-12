Advertisement

عربي-دولي

بطل ينقذ العديد من الأرواح في فرنسا.. هذا ما جرى معه

Lebanon 24
12-11-2022 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1010066-638038783208130382.jpeg
Doc-P-1010066-638038783208130382.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أعلنت السلطات الفرنسية عن انهيار مبنى، السبت، في مدينة ليل بشمال فرنسا، بدأت تفاصيل الحادث تظهر إلى العلن.
فقد أوضحت محافظة ليل أن المبنى الواقع في وسط المدينة أخلي خلال الليل، بعد أن شاهد رجل من الخارج شقوقا تظهر في الهيكل وأبلغ خدمات الطوارئ بالمشكلة.
Advertisement

كما ذكرت المحافظة أن رجال الإطفاء استجابوا فوراً لكلام الرجل، وفرضوا طوقا أمنيا حول منطقة الخطر، فوجدوا أن المبنى منقسم إلى أجزاء تجارية وأخرى سكنية.
أنقذ أرواحاً
إلى ذلك، صرحت عمدة ليل مارتين أوبري لـ"بي إف إم تي في" الفرنسية أن تصرف هذا الرجل أنقذ أرواحا، قائلة: "ما زلت أرتجف لأنه إذا لم يكن هذا الرجل قد عاد إلى المنزل في الساعة الثالثة صباحا واتصل بنا، لما تلقينا رد الفعل هذا، ومن الواضح أنه كان سيسقط وفيات".
وأضافت أوبري أن الرجل حذر شرطة البلدية ورجال الإطفاء الذين قرروا إخلاء المبنى، معتقدين أن هناك خطرا حقيقيا.

بدء التحقيق
يشار إلى أن عمليات البحث، كانت استمرت السبت، للتأكد من عدم وقوع إصابات قبل بدء التحقيق في سبب انهيار مبنى قيد الإنشاء يضم مبنيين بشكل مفاجئ صباحاً، بشارع بيير موروي في مدينة ليل الفرنسية، قبل افتتاح محلات تجارية.

ويقع المبنى المنكوب في 42 و 44 شارع بيير موروي، وسط مدينة ليل، وانهار حوالي الساعة 9.15 صباحاً، وكان يضم مكتبة ومتجرًا للملابس.

وأكدت بلدية المدينة أن المبنى انهار لحسن الحظ قبل تدفق المشاة الذين يملأون هذا الشارع المزدحم للغاية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
03:00 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website