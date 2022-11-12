326 قتيلا بينهم عشرات الأطفال.. حصيلة ضحايا احتجاجات إيران

دعا ناشطون إيرانيون إلى تظاهرات كبيرة الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى قمع احتجاجات 2019، وتشمل الاحتجاجات المتوقعة المدارس والجامعات والأسواق خصوصا في طهران.



في الأثناء، ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 326 شخصًا على الأقلّ منذ أيلول، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية، التي يقع مقرّها في أوسلو.

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عشرات الأطفال والنساء

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "قُتل 326 شخصًا على الأقلّ، بينهم 43 طفلًا و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد".



كما لفتت إلى أنها لم تأخذ بالاعتبار "عددًا كبيرًا من الوفيات المبلّغ عنها" إذ لا تزال تتحقق من صحتها.



والأسبوع الماضي، تحدثت المنظمة عن وفاة 304 أشخاص.



الجمعة الدامي

تشمل الحصيلة الصادرة عن هذه المنظمة القتلى في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان والذين لا يقلّ عددهم عن 123 قتيلًا، وفقًا لأرقامها.