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عربي-دولي
واشنطن: قرار التفاوض مع روسيا بيد أوكرانيا
Lebanon 24
12-11-2022
|
12:35
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شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على أن قرار التفاوض مع روسيا بيد أوكرانيا التي ستحدد التوقيت والمحتوى.
أهمية تجديد اتفاق تصدير الحبوب
وأكد بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في لقاء بينهما بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، أهمية تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قبل انتهاء سريانه في 19 تشرين الثاني الجاري.
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فيما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن أكد لكوليبا التزام واشنطن "الثابت" بمساعدة أوكرانيا في التخفيف من آثار "الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المساعدات الإنسانية".
موسكو غير راضية
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن موسكو لم تتخذ قرارا بعد بخصوص تمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر مواني البحر الأسود.
كما أضافت أن موسكو "غير راضية عن تنفيذ المذكرة المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تصدير منتجاتها الزراعية".
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أعربت عن أملها بتسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق.
أيام وتنتهي صلاحية الاتفاق
وينتهي العمل بالاتفاق الذي يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من عدة موانٍ أوكرانية عبر البحر الأسود، والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في 22 تموز به في 19 تشرين الثاني إذا اعترضت روسيا أو أوكرانيا على تمديده.
وكانت روسيا أوقفت مشاركتها مؤقتا فيه بعد اتهام أوكرانيا باستخدامه كغطاء لاستهداف سفن روسية في شبه جزيرة القرم.
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