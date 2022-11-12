Advertisement

عربي-دولي

واشنطن: على العالم الاتحاد لمعالجة تدهور حقوق الإنسان بإيران

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1010097-638038921913177450.jpg
Doc-P-1010097-638038921913177450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المندوبة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل تايلور، اليوم السبت، أن على المجتمع الدولي أن يتحد لمعالجة تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران خاصة بالنسبة للنساء والفتيات والأطفال.
Advertisement
وأشادت تايلور عبر حسابها على تويتر بألمانيا وأيسلندا لدعوتهما لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن.

وفي وقت سابق اليوم، قال روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران إن بلاده ترحب بالمبادرة التي طرحتها ألمانيا وأيسلندا بتركيز أنظار العالم على "القمع العنيف" الذي تمارسه إيران ضد المحتجين السلميين.

جلسة خاصة
وكانت ألمانيا وأيسلندا طالبتا أمس الجمعة بعقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث وضع حقوق الإنسان في إيران.

فيما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الخميس الماضي أنها وثقت مقتل 100 شخص على الأقل، بينهم 16 طفلاً، على يد قوات الأمن الإيرانية في سيستان وبلوشستان منذ 30 أيلول الماضي.

وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني عقب اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا "غير لائق". غير أن السلطات الإيرانية تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
03:00 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website