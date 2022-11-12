نزع السلاح وإيصال المساعدات.. تفاصيل خطة السلام في إثيوبيا

وافقت السلطات الفيدرالية الإثيوبية والمتمردون السبت على تسهيل إيصال "المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها"، في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا منذ عامين، وفق ما أعلن الجانبان في مؤتمر صحافي في نيروبي.

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يأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في الثاني من تشرين الثاني في بريتوريا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفيدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات.



من جهته، أعلن مستشار الأمن القومي الإثيوبي رضوان حسين اليوم السبت توقيع الإعلان الخاص بخطة تنفيذ اتفاق السلام مع جبهة تيغراي، الذي تم التوصل إليه في بريتوريا بجنوب إفريقيا.



حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية

وقال حسين في حسابه على تويتر "مرة أخرى.. تم التمسك بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية". خطة السلاميأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في الثاني من تشرين الثاني في بريتوريا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفيدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات.من جهته، أعلن مستشار الأمن القومي الإثيوبي رضوان حسين اليوم السبت توقيع الإعلان الخاص بخطة تنفيذ اتفاق السلام مع جبهة تيغراي، الذي تم التوصل إليه في بريتوريا بجنوب إفريقيا.حلول إفريقية للمشاكل الإفريقيةوقال حسين في حسابه على تويتر "مرة أخرى.. تم التمسك بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".