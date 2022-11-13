اصطدام طائرتين خلال عرض جوي في تكساس

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، مساء السبت، إن السلطات الأميركية تتعامل مع حادث تصادم في الجو بين طائرتين خلال فعاليات معرض وينجز أوفر دالاس الجوي في مطار دالاس التنفيذي.



وأضافت أن أكثر من 40 وحدة إنقاذ وإطفاء توجهت إلى موقع الحادث.

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