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عربي-دولي

اصطدام طائرتين خلال عرض جوي في تكساس

Lebanon 24
13-11-2022 | 00:00
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، مساء السبت، إن السلطات الأميركية تتعامل مع حادث تصادم في الجو بين طائرتين خلال فعاليات معرض وينجز أوفر دالاس الجوي في مطار دالاس التنفيذي.

وأضافت أن أكثر من 40 وحدة إنقاذ وإطفاء توجهت إلى موقع الحادث.
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