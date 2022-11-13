الرئيسة التايوانية: وجودنا ليس استفزازاً لأحد

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قالت الرئيسة التايوانية تساي إينج وين، السبت، إن "مهمتها في الحياة" تتمثل في "ضمان استمرار انتماء الجزيرة لشعبها"، وإن "وجود تايوان ليس استفزازاً لأحد".وجاءت تصريحات تساي إينج وين في تجمع في تايبيه، قبل انتخابات محلية مقررة في 26 تشرين الثاني، بعد شهر من نيل الرئيس الصيني شي جين بينغ فترة رئاسة ثالثة غير مسبوقة.والتصويت لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس، يتعلق ظاهرياً بالقضايا المحلية، لكن تساي أخبرت الآلاف من المؤيدين في تجمع حاشد في وسط تايبيه، أن "هناك الكثير على المحك".وقالت تساي إنها لم "ترضخ" لاقتراح شي "دولة واحدة ونظامان"، الذي يمنح الجزيرة حكما ذاتياً تحت السيادة الصينية، وإن "عدداً متزايداً من الدول بات يعتبر تحت قيادتنا أن الديمقراطية والأمن في تايوان مفتاح السلام".