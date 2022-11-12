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زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قبالة تايوان

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:30
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، المياه قبالة مقاطعة "تايتونج" في تايوان، في قوت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته قناة "سي جي تي إن" الصينية.


وكانت "جزيرة تايوان"، تعرضت لزلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مصرع  أكثر من ألفي شخص في عام 1999.
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وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن المركز رصد الهزة الأرضية عند خط عرض 22.44 درجة شمالا وخط طول 121.10 درجة شرقا.
المصدر: سبوتنيك
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