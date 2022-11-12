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عربي-دولي

الديموقراطيون... هل يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي؟

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:38
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أعلنت وسائل أعلام أميركية أن الديموقراطيين سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي، بعد انتصارين في ولايتي نيفادا وأريزونا.

وفازت السناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، بإعادة انتخابها في ولاية نيفادا، حسبما توقعت إديسون ريسيرش، السبت، في انتصار يضمن أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.
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وهزمت كورتيز ماستو منافسها الجمهوري آدم لاكسالت، النائب العام السابق الذي أيده الرئيس السابق دونالد ترامب.

مع فوز ماستو في أعقاب فوز السناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في ولاية أريزونا في وقت متأخر من يوم الجمعة، يسيطر الديمقراطيون الآن على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وقالت شبكة "سي.أن.أن" إن الحزب الديمقراطي تحدى الاتجاه التاريخي المتمثل خسارة أحزاب السلطة الانتخابات النصفية، وتغلب على حالة القلق الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم".

وأضافت "سي.أن.أن" أن الديمقراطيين عززوا أغلبيتهم في الكونغرس، بعدما رفض الناخبون المرشحين الجمهوريين الذين تحالفوا مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، ورددوا في كثير من الأحيان مزاعمه حول تزوير الانتخابات على نطاق واسع"."الحرة" 
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