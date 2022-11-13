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بايدن: الانتخابات النصفية عززت وضعي السياسي

Lebanon 24
13-11-2022 | 00:30
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رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن النجاح غير المتوقّع للديموقراطيّين في انتخابات منتصف الولاية، قد وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ. 
 
 
واعتبر بايدن في بنوم بنه حيث يلتقي عدداً من الزعماء في إطار قمّة آسيان، أنّه بات في موقع "أقوى"، وأضاف بعد فوز حقّقه الديمقراطيون في نيفادا: "أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين".
 
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وقال ان تركيزه ينصب على انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وتوقع مركز "إديسون ريسيرش" احتفاظ الديمقراطيين بسيطرتهم على مجلس الشيوخ العام المقبل، مما يمنح الرئيس جو بايدن فوزا كبيرا.

تصريح بايدن جاء بعد قليل من فوز الحزب الديمقراطي، صباح اليوم الأحد، بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
المصدر: العربية
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