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عربي-دولي

فرنسا تعلن ارتفاع عدد مواطنيها المعتقلين في إيران إلى سبعة

Lebanon 24
13-11-2022 | 01:30
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن عدد المعتقلين الفرنسيين في إيران بلغ سبعة، بعد اعتقال شخصين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين البلدين.

 
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وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين، وتشير نتائج أحدث عمليات تحقق أجريناها إلى أنه تم اعتقالهما".

 
 

واعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه إذا كان هدف طهران من هذه الاعتقالات هو الابتزاز، فإن هذه الطريقة خاطئة في التعامل مع فرنسا ويجب ألا تنجح.

 

‎وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين ‎وبتوفير الحماية القنصلية لهم، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيراني سبق أن التزم لها -في محادثة هاتفية- باحترام المعتقلين في الحماية القنصلية والوصول إليهم.

 
المصدر: الجزيرة
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