بايدن يقبل استقالة كبير مسؤولي الحدود الأميركيين

أعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قبِل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود كريستوفر ماغنوس.



ويأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأميركية أن ماغنوس طُلب منه إما الاستقالة أو الإقالة، في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية المكسيكية.

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وكان قد أرسل ماغنوس بريدا إلكترونيا إلى كبار موظفي الجمارك وحماية الحدود، مشيرا إلى أنه مصمم على البقاء في العمل ولا يخطط للاستقالة.



وتأتي استقالته بعد عام قياسي لعدد المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.



وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي أن ما يقرب من 2.4 مليون مهاجر احتجزوا على الحدود في السنة المالية التي انتهت في ايلول، وهي زيادة قدرها 37٪ عن العام الماضي.