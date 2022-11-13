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عربي-دولي

رغم الخلافات الجيوسياسية.. مجموعة العشرين تطلق "صندوق مكافحة الأوبئة"

Lebanon 24
13-11-2022 | 02:30
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وافقت دول مجموعة العشرين G20 على إنشاء صندوق لمكافحة الأوبئة على غرار صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من الخلافات الجيوسياسية بينها.

وقال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادكين، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين: "انتهت عملية إنشاء صندوق بهدف مساعدة الشركات الصغيرة، والدول المتوسطة والنامية على شراء اللقاحات والأدوية أثناء تفشي الأمراض المعدّية".
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وأضاف: "يتم اتخاذ جميع قرارات مجموعة العشرين حصريا بالإجماع. انظروا، من الصعب للغاية التوصل إلى إجماع في الوضع الجيوسياسي الحالي. إلا أنه وفي هذا الوضع الجيوسياسي، تمكّنا من التوصل إلى توافق حول إنشاء صندوق، وهذا هو الشيء الأهم".

وقال صادكين: "مثلما تم إنشاء صندوق النقد الدولي، الذي يساعد البلدان خلال الأزمات الاقتصادية والمالية، في نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد أنشأنا صندوق الأوبئة لمساعدة البلدان في مكافحة الأوبئة مثل وباء COVID-19".

وأعلن أن حفل افتتاح صندوق مكافحة الأوبئة سيقام في بالي يوم 13 تشرين الثاني.
 
يُشار إلى أن اجتماعات وزارية تعقد في إطار مجموعة العشرين حول مختلف المجالات والنشاطات، وذلك استعدادا لقمة قادة المجموعة في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
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