سوناك: لن تعقد قمة مجموعة العشرين في نظام معتاد.. هذا ما سنفعله

وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بـ "انتقاد" روسيا في اجتماع قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، بحسب صحيفة "Telegraph".





ونقلت الصحيفة عن سوناك قوله: "لن تعقد قمة مجموعة العشرين في نظام معتاد. سننتقد نظام بوتين وسنكشف عن ازدرائه العميق لشكل التعاون الدولي واحترام السيادة الذي تمثله المنتديات مثل مجموعة العشرين".

Advertisement



كما نقلت الصحيفة عن تصريح داونينغ ستريت أن بريطانيا تخطط لاستخدام مجموعة العشرين لبناء "تحالفات إقليمية تستند إلى القيم البريطانية، مثل تحالف "أوكوس" الذي أسسته بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا.



وأفادت الصحيفة، سابقا، نقلا عن مصادرها، بأن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ستدعو حلفاءها لمغادرة القاعة أثناء خطاب الوفد الروسي.