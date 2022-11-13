لماذا تزود طهران موسكو بأسلحة فتاكة في حرب مُدانة عالميًا؟

بعد أشهر من الإنكار، اعترفت الحكومة الإيرانية بشحن مسيّرات قاتلة إلى روسيا، لكنها زعمت أن ذلك حدث قبل بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في أواخر شباط.

بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، "أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال عطلة نهاية الأسبوع علنا هذا الأمر، لكن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي نفى مزاعمه بشأن توقيتها. وكتب مالي عبر حسابه على تويتر أن "إيران لم تقدم عددًا محدودًا من المسيّرات قبل الحرب. لقد قاموا بنقل العشرات هذا الصيف فقط ولديهم أفراد عسكريون في أوكرانيا المحتلة يساعدون روسيا في استخدامها ضد المدنيين الأوكرانيين".

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من جهته، قال أمير عبد اللهيان: "إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت مسيّرات إيرانية في حرب أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية". وتم استخدام المسيّرات الإيرانية للتأثير الوحشي على المراكز المدنية في أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية للطاقة، حيث يبدو أن القصف الروسي يهدف إلى جعل أجزاء من البلاد غير صالحة للعيش مع حلول فصل الشتاء. لقد أصبحت مفيدة أيضًا لموسكو حيث أن الجيش الروسي يعاني من نقص في مستوى الأسلحة الأكثر تقدمًا مثل الصواريخ الموجهة. لكن مع تدهور الاقتصاد الإيراني، بسبب العقوبات الدولية، لماذا تزود موسكو بأسلحة فتاكة في حرب مُدانة عالميًا بالفعل؟".

وتابعت الشبكة، "الإجابة على هذا السؤال متعددة الجوانب، لكنها تركز على سعي إيران لتعزيز العلاقات مع حليف استراتيجي رئيسي، روسيا، على مساعدة موسكو في جهودها لمكافحة الهيمنة الغربية، وعلى تعزيز دورها كمصدّر رئيسي للأسلحة. قال رايان بوهل، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البارز في شركة استخبارات المخاطر ران، لشبكة "سي إن بي سي"، "الهدف الفوري لإيران هو تعزيز الجهود العسكرية لحليف رئيسي في أوكرانيا عندما يتضح أن المجهود الحربي الروسي يتعثر ويواجه مشكلة في إعادة إمداد صواريخه ومسيراته الأكثر تقدمًا".

وأضاف: "لكن، أعتقد أن هذا يشير إلى طموح إيراني أوسع لمحاولة ضمان ألا تسير الحرب بشكل سيء للغاية بالنسبة للحكومة الروسية ما يؤدي إلى زعزعة استقرار حليف طهران". وقال بوهل إن إيران "ليس لديها الكثير من الأصدقاء، ناهيك عن القوى العظمى التي ستقدم لها أي نوع من الضمانات الأمنية". وأضاف: "إن الدعم الأمني الروسي لإيران بعيد كل البعد عن الكمال، لكنه بالتأكيد أفضل من لا شيء". وقال إنه بينما توسع إيران إنتاجها وصادراتها من الأسلحة، فإن الحرب الروسية في أوكرانيا تعمل أيضًا كمكان يمكن فيه استخدام الأسلحة الإيرانية على نطاق واسع لإجراء مزيد من الاختبارات عليها وتحسينها".

وأضافت الشبكة، "تشترك روسيا وإيران في الرغبة في تعطيل الهيمنة الغربية، وتستهدف موسكو على وجه الخصوص نفوذ الولايات المتحدة حول ما تعتبره مجال نفوذها - أي دول الاتحاد السوفيتي السابق، والتي أصبح الكثير منها الآن أعضاء في الناتو. وقال حسين إيبيش، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن "إيران تعتبر تحالفها مع روسيا ميزة استراتيجية رئيسية في علاقاتها الدولية". وأضاف: "كلا الحزبين يقاومان العقوبات الغربية وهما قوى تصحيحية معارضة للوضع الراهن وتسعى إلى تغيير الأنظمة وهياكل السلطة في مناطقها وفي العالم. إنهما قريبان للغاية، ومع العزلة الجديدة لروسيا، يعتمد كل منهما على الآخر أكثر من أي وقت مضى".

وتابع قائلاً: "تسعى إيران أيضًا لأن تصبح مُصدِّرًا رئيسيًا للأسلحة، ما يسمح لها بإضافة مصدر آخر للنقد الأجنبي إلى خزائنها المحدودة". وبحسب ما ورد تستعد إيران لبيع روسيا المزيد من المسيّرات الهجومية وكذلك صواريخها الباليستية المحلية الصنع، وقال جنرال إيراني كبير خلال خطاب ألقاه في منتصف تشرين الأول إن 22 دولة تتطلع لشراء مسيّراتها.

ونفى وزير الخارجية الإيراني التقارير المتعلقة بشحنات صواريخ محتملة، ووصفها بأنها "خاطئة تمامًا". ولكن غالبًا ما يكون الحال في إيران هو أن الحرس الثوري القوي في البلاد، وهو كيان عسكري نخبوي لا يخضع إلا للمرشد الأعلى، هو من يتخذ قرارات بشأن الأسلحة والصراعات الخارجية بشكل مستقل عن وزارة الخارجية".

وبحسب الشبكة، "قد يؤدي دعم إيران للأسلحة لروسيا إلى فرض المزيد من العقوبات الغربية - في الواقع، لقد حدث بالفعل. فقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات في إيران بسبب مبيعات مسيّرات لروسيا، وخفضت كييف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. وقال إيبيش: "يمكن أن تأتي بنتائج عكسية إذا ثبت أن أسلحتها تعاني من أي خلل أو هي غير فعالة"، على الرغم من عدم وجود أي دليل كبير على ذلك حتى الآن. وأضاف بوهل أن شحنات المسيّرات الإيرانية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى رد فعل سلبي لروسيا من خلال تحفيز الغرب على إرسال أنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا إلى أوكرانيا. واضاف: "يمكن أن تصبح مثل هذه الأنظمة مصدر إزعاج كبير للروس ويمكن أن تجعل المسيّرات والصواريخ الإيرانية تبدو غير فعالة بينما تُعلم الجيوش الغربية كيفية مواجهتها بشكل أفضل". إن الدعم الواضح لروسيا يزيد من عزلة إيران عن المجتمع الدولي، الذي أدان حملتها القمعية العنيفة ضد حركة احتجاجية تقودها النساء، والتي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة".

وتابعت الشبكة، "ومع ذلك، يقول محللو الصراع، إن المسيّرات نفسها من غير المرجح أن تغير مجرى الحرب بالنسبة لروسيا، التي تكافح لتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض منذ شهور، وقد تم صدها في العديد من المناطق بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية. وقال بوهل، "بشكل عام، المسيّرات لا تغير قواعد اللعبة لأنه بينما يمكنها تنفيذ ضربات دقيقة ضد البنية التحتية المدنية والوحدات الفردية، لا يمكنها عكس خسارة الأراضي التي كانت روسيا تعاني منها منذ هجوم خاركيف".

وأضاف: "روسيا بحاجة إلى قوات على الأرض مدربة وقادرة وهي ببساطة لا تملك ذلك على الرغم من التعبئة". قال بهنام بن طالبلو، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه إذا أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، فإن ذلك يغير الحسابات. "سيكون نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا أولًا تاريخيًا للجمهورية الإسلامية، التي بحثت قبل عقود في الخارج لشراء أنظمة كاملة ولديها الآن أكبر ترسانة للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط"، عل حد تعبير بن طالبلو. وأضاف أن ما هو أكثر من ذلك هو نقل التدريب والمستشارين مع الأسلحة. فقد ورد أن الروس زاروا قواعد الحرس الثوري الإيراني في إيران لتلقي التدريب على المسيّرات، ويعتقد أن المستشارين الإيرانيين قاموا بتدريب القوات الروسية على استخدام المسيّرات في شبه جزيرة القرم".