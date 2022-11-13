تحليق لطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل صينية بالقرب من تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أطلق 36 طائرة مقاتلة، وقاذفات قنابل بالقرب من الجزيرة.



وقالت الوزارة إن 10 طائرات حلقت فوق الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني.

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وكشفت أن بينها 6 طائرات من طراز "شنيانغ جيه-11" و4 طائرات من طراز "جيه-16".



وتعارض حكومة تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلها.





وفي إطار دعم الجزيرة وعلى مدى السنوات الأخيرة، أبحرت سفن حربية أميركية، وفي بعض الأحيان سفن لدول حليفة مثل بريطانيا وكندا، بشكل روتيني عبر مضيق تايوان، مما أثار حفيظة الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لها وهو ما تعارضه حكومة الجزيرة.