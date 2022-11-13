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عربي-دولي

إيران تهاجم ماكرون بعد اجتماعه بشخصيات معارضة لها

Lebanon 24
13-11-2022 | 05:00
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمجموعة ناشطين إيرانيين، وصفها بـ"المعادية" لطهران.
وقال كنعاني: "ذلك اللقاء يشكل خرقاً صارخاً لالتزامات فرنسا الدولية في مكافحة الإرهاب والعنف".
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وأضاف: "فقدان رئيس دولة تدعي الحرية، ولقاءه مع شخصية منبوذة، سعت خلال الشهور الاخيرة لبث الكراهية والعنف والإرهاب بشكل واضح في إيران وكذلك ضد البعثات والدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج، يدعو إلى الدهشة".
واعتبر كنعاني أن ما نقل عن ماكرون عن دعمه لما يسمونه "بالثورة المزعومة" هو مدعاة "للأسف والخجل".

وأشار إلى أن "مثل هذه الخطوات المناوئة لايران ستطبع دون شك في ذاكرة الشعب الايراني الذي هو على معرفة جيدة بالسياسات الانتقائية والمناوئة لحقوق الانسان لبعض القادة الأوروبيين".
 
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن ماكرون عقد لقاءات مع مجموعات معارضة للنظام، ووصفه الاحتجاجات في إيران "بالثورة".
 
يذكر أن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، قد صرح قبل أيام، بأن إيران اعتقلت قبل أعمال الشغب ضباطا في استخبارات دول أجنبية بينها فرنسا.
المصدر: سبوتنيك
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