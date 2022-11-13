ارتكب مجزرة دامية... قتل شقيقه وزوجته ومن ثمّ أطلق النار على نفسه!

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أقدم سوري على ارتكاب مجزرة مروعة، حيث قام بقتل شقيقه وزوجته وولدي شقيقه وإصابة ابنة شقيقه، وإطلاق النار على نفسه بسبب خلافات عائلية، في مدينة طرطوس الساحلية، كما ورد في بيان لوزارة الداخلية السورية.ووقعت الجريمة في ناحية خربة المعزة بطرطوس، حيث قام الشقيق بإطلاق نار بأحد الطرقات في قرية منية يحمور وأفنى أسرة شقيقه بالكامل.وقالت وزارة الداخلية السورية: "على الفور توجهت دوريات من ناحية خربة المعزة ومنطقة طرطوس والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام المدعو (هيثم_ م) على إطلاق النار على كل من شقيقه (علي- م) وزوجة شقيقه (أمل- ق) وأبناء شقيقه (قيصر-وبحر- ونور الهدى) ما أدى إلى وفاتهم وإصابة نور الهدى، ومن ثم أطلق النار على نفسه، وذلك بسبب خلاف عائلي فيما بينهم حول قطاف محصول الزيتون".وختم البيان: "تم إسعاف كل من مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقه المدعوة نور الهدى، ونقل المتوفين إلى مشفى الباسل بطرطوس، والتحقيقات ما زالت مستمرة".