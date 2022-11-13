Advertisement

عربي-دولي

لافروف: الغرب يسعى لعسكرة جنوب شرق آسيا

Lebanon 24
13-11-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1010239-638039428017820644.jpg
Doc-P-1010239-638039428017820644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، إن الغرب يعمد إلى "عسكرة" منطقة  جنوب شرق آسيا في محاولة لكبح المصالح الروسية والصينية، مما ينذر بمواجهة بين موسكو والغرب في قمة مجموعة العشرين المقررة في بالي هذا الشهر.
Advertisement

وانتقد لافروف في كلمته خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، الولايات المتحدة بسبب أفعالها في المنطقة، وفق "رويترز".

وتعتبرها روسيا وكذلك الغرب منطقة جنوب شرق آسيا ساحة معركة جيوسياسية محتملة في العقود المقبلة.

وقال لافروف للصحفيين: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي يحاولون السيطرة على هذا الفضاء".

وأضاف أن استراتيجية الرئيس الأميركي، جو بايدن، في منطقة المحيطين الهندي والهادي هي محاولة لتجاوز "الهياكل الشاملة" للتعاون الإقليمي.

واعتبر أنها ستتضمن "عسكرة هذه المنطقة مع التركيز بوضوح على السيطرة على المصالح الصينية والروسية في آسيا والمحيط الهادي".

تصريحات بايدن

وكان بايدن قال في وقت سابق لقادة جنوب شرق آسيا إن واشنطن ملتزمة ببناء "منطقة المحيطين الهندي والهادي بحيث تتسم بالحرية والانفتاح والاستقرار والازدهار والمرونة والأمن".
 
وشدد الرئيس الأميركي على أهمية تحديد الخطوط الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والمنطقة.
ولا تضم رابطة آسيان، المكونة من عشرة أعضاء، الولايات المتحدة ولا روسيا، لكن عددا من زعماء العالم حضروا محادثاتها قبل قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في بالي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website