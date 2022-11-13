لافروف: الغرب يسعى لعسكرة جنوب شرق آسيا

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وانتقد لافروف في كلمته خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، الولايات المتحدة بسبب أفعالها في المنطقة، وفق "رويترز".وتعتبرها روسيا وكذلك الغرب منطقة جنوب شرق آسيا ساحة معركة جيوسياسية محتملة في العقود المقبلة.وقال لافروف للصحفيين: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي يحاولون السيطرة على هذا الفضاء".وأضاف أن استراتيجية الرئيس الأميركي، جو بايدن، في منطقة المحيطين الهندي والهادي هي محاولة لتجاوز "الهياكل الشاملة" للتعاون الإقليمي.واعتبر أنها ستتضمن "عسكرة هذه المنطقة مع التركيز بوضوح على السيطرة على المصالح الصينية والروسية في آسيا والمحيط الهادي".وكان بايدن قال في وقت سابق لقادة جنوب شرق آسيا إن واشنطن ملتزمة ببناء "منطقة المحيطين الهندي والهادي بحيث تتسم بالحرية والانفتاح والاستقرار والازدهار والمرونة والأمن".