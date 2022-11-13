الجبير: العلاقات السعودية الأميركية "قوية للغاية"

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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن العلاقة بين الرياض وواشنطن قوية بما يكفي لتجاوز الخلاف الأخير حول السياسة النفطية للمملكة.ووصف الجبير في مقابلة مع "بلومبرغ" علاقة السعودية بالولايات المتحدة بـ"القوية للغاية"، معتبراً أنه "من الطبيعي أن تكون هناك خلافات من وقت لآخر بين البلدان، كما هو الحال بين الأصدقاء".ولفت الجبير إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت "فترات صعود وهبوط ونتحرك دائما لبناء علاقة أقوى وأعمق وأوسع".ودافع الجبير عن السياسة النفطية لبلاده وقال إن المملكة ستواصل العمل لتحقيق مصالحها، مشددا أن الخلاف مع الولايات المتحدة في هذا الشأن لن يؤثر على العلاقة بين البلدين.وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، تقليل الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا في أكتوبر، وذلك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وآخرين لذلك.واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا.وتسببت الخطوة في ارتفاع الأسعار قبيل الانتخابات الأميركية، علما بأن خطوة خفض الإنتاج من شأنها زيادة عائدات موسكو التي تخوض حربا في أوكرانيا.