بايدن: واشنطن واليابان وكوريا الجنوبية أكثر اصطفافاً في مواجهة بيونغ يانغ

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن بلاده واليابان وكوريا الجنوبية "أكثر اصطفافاً من أي وقت مضى" في مواجهة كوريا الشمالية، مندداً بمواصلة الأخيرة "سلوكها الاستفزازي".ووصف بايدن في تصريح من كمبوديا، بعد اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، البلدين بأنهما "حليفان مهمان" تجمعهما مع الولايات المتحدة بواعث القلق نفسها إزاء التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.وقال يون إن الاستفزازات الأخيرة التي أقدمت عليها كوريا الشمالية تظهر "الطبيعة المنافية للإنسانية" لنظامها، فيما وصف كيشيدا ما تقوم بها كوريا الشمالية بأنه "غير مسبوق"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تقوم بيونغ يانغ بالمزيد من الاستفزازات.وقال كيشيدا في كلمة في مستهل الاجتماع الثلاثي: "هذه القمة الثلاثية جاءت في وقتها بالنظر لأننا نتوقع مزيدا من الاستفزازات".وأضاف: "أتطلع إلى تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان للرد بحزم" على تصرفات كوريا الشمالية.وقال بايدن إنه ناقش معهما أيضا تعزيز الدعم المنسق لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، وحفظ السلم والاستقرار في مضيق تايوان، والعمل من أجل "الأهداف المشتركة لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة"والتقى بايدن بزعيمي اليابان وكوريا الجنوبية لتنسيق ردهم على التهديد الذي تمثله برامج الصواريخ النووية والباليستية لكوريا الشمالية، وكذلك للحصول على مدخلات بشأن إدارة الموقف الحازم للصين في منطقة المحيط الهادئ، وذلك عشية اجتماع مرتقب له وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق وكالة أسوشيتد برس.وكان بايدن قال إنه يخطط للضغط على شي لاستغلال نفوذ الصين الفريد على كوريا الشمالية للحد من سلوكها العدواني، كجزء مما يتوقع أن يكون اجتماعا ثنائيا لبحث قضايا واسعة النطاق على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.