Advertisement

عربي-دولي

البرهان يحذر السياسيين السودانيين من التدخل بشؤون الجيش

Lebanon 24
13-11-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1010247-638039440410700220.jpg
Doc-P-1010247-638039440410700220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، السياسيين من التدخل في شأن القوات المسلحة.

وفي كلمة ألقاها بقاعدة المرخيات العسكرية في أم درمان، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقوف الجيش مع السودانيين لتحقيق تطلعاتهم، وقال: "الجيش يعمل على تطوير قواته وتجهيزها، وهدفنا إيصال السودان إلى بر الأمان، وبدأنا في إصلاح منظومتنا العسكرية".
Advertisement
وأضاف: "دائما ما نحذر السياسيين من التدخل في شأن الجيش، وندعو جميع السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار، ونريد حلولا جماعية لا أحادية".
 
وتابع: "نسعى للتوافق مع محيطنا وبناء علاقات متوازنة، وقد تم رصد مجموعات تعمل على تحريض ضباط وجنود فيه".
وأكد البرهان على "بناء القوات المسلحة والعمل على تجهيزها لتنفيذ مهامها"، وقال: "يجب أن لا نخاف من الحديث عن إصلاح القوات المسلحة ولن نسمح لجهة تعبث بها".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website