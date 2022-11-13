البرهان يحذر السياسيين السودانيين من التدخل بشؤون الجيش

حذر القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، السياسيين من التدخل في شأن القوات المسلحة.



وفي كلمة ألقاها بقاعدة المرخيات العسكرية في أم درمان، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقوف الجيش مع السودانيين لتحقيق تطلعاتهم، وقال: "الجيش يعمل على تطوير قواته وتجهيزها، وهدفنا إيصال السودان إلى بر الأمان، وبدأنا في إصلاح منظومتنا العسكرية".

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وأضاف: "دائما ما نحذر السياسيين من التدخل في شأن الجيش، و ندعو جميع السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار، و نريد حلولا جماعية لا أحادية".

وتابع: "نسعى للتوافق مع محيطنا وبناء علاقات متوازنة، وقد تم رصد مجموعات تعمل على تحريض ضباط وجنود فيه".

وأكد البرهان على "بناء القوات المسلحة والعمل على تجهيزها لتنفيذ مهامها"، وقال: "يجب أن لا نخاف من الحديث عن إصلاح القوات المسلحة ولن نسمح لجهة تعبث بها".