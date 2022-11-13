بعد تحليق قاذفة إستراتيجية وطائرات حربيّة أميركيّة في أجوائها... ماذا أعلنت السعوديّة؟ (صور)

عدد من طائرات #القوات_الجوية من نوع «ف-15 إس إي» و «تايفون» ترافق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية، أثناء عبورها أجواء المملكة، وذلك في إطار العمل المشترك بين القوتين للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/qq5P3rW6NZ
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 13, 2022
عدد من طائرات #القوات_الجوية من نوع «ف-15 إس إي» و «تايفون» ترافق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية، أثناء عبورها أجواء المملكة، وذلك في إطار العمل المشترك بين القوتين للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/qq5P3rW6NZ