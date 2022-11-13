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عربي-دولي

بعد تحليق قاذفة إستراتيجية وطائرات حربيّة أميركيّة في أجوائها... ماذا أعلنت السعوديّة؟ (صور)

Lebanon 24
13-11-2022 | 07:45
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نشرت وزارة الدفاع السعودية عدة صور تظهر عددا من طائرات القوات الجوية السعودية من نوع "ف-15 إس إي" و"تايفون" ترافق القاذفة الإستراتيجية الأميركية "بي 52" أثناء عبورها أجواء المملكة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد إن ذلك "يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة".
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(روسيا اليوم)
 
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