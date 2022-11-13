Advertisement

عربي-دولي

وصول لافروف إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

Lebanon 24
13-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1010280-638039489563461592.jpg
Doc-P-1010280-638039489563461592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى جزيرة بالي الإندونيسية حيث سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في 15-16 تشرين الثاني الجاري.
 
وجرت مراسم استقبال وزير الخارجية الروسية في بالي برفقة الرقصات التقليدية الإندونيسية بالأزياء الوطنية، وقرع الطبول.
Advertisement
 
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، سابقا، بأن الوفد الروسي برئاسة لافروف سيقدم في قمة مجموعة العشرين عددا من المبادرات المحددة فيما يتعلق بأمدادات موارد الغذاء والطاقة، بما في ذلك بناء التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة الروسية.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website