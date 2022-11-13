الهند تنوي مضاعفة حجم التبادل التجاري مع روسيا

Advertisement

كتبت صحيفة "Indian Express" أن الهند تتوقع مضاعفة حجم تبادلها التجاري مع روسيا، بما في ذلك من خلال المدفوعات بالعملات الوطنية.ونقلت الصحيفة عن نتائج اللقاء الروسي الهندي رفيع المستوى الذي عقد في أيلول الماضي: "على أساس التعليقات الصادرة من مختلف المصدرين والمؤسسات التجارية تتوقع وزارة التجارة الهندية مضاعفة حجم التجارة بين الهند وروسيا في المستقبل القريب، وسيتم تشجيع ذلك بشكل إضافي من خلال استخدام الروبية الهندية في المدفوعات".واتخذت الحكومة الهندية في الأسبوع الجاري قرارا باستخدام الروبية في المدفوعات التجارية الدولية. وقالت وزارة التجارة الهندية إن القرار يهدف إلى تسهيل التحولات الدولية بالروبية، مع الأخذ بعين الاعتبار نمو الاهتمام بجعل العملة الهندية عملة دولية.وازداد حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في المرحلة الأخيرة بشكل كبير بما في ذلك بفضل النمو السريع لإمدادات النفط الروسي إلى الهند. وارتفعت حصة النفط الروسي في الحجم الإجمالي للاستهلاك الهندي إلى 22% ، مقابل أقل من 1% في الماضي. وفي أيلول الماضي أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند.