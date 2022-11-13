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عربي-دولي

أردوغان في أول تعليق على تفجير اسطنبول... ماذا كشف عن التحقيقات؟

Lebanon 24
13-11-2022 | 10:32
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هوياتهم.

وأكد أردوغان، أن الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، مشددا على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه.
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ووفقا له، التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية، لافتاً إلى أن الهجوم نُفذ بقنبلة. 
 
وأعلن الرئيس التركي عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في انفجار شارع تقسيم بإسطنبول. 
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