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خاص

فيديو "غير صحيح" لإنفجار اسطنبول اليوم ينتشر بكثافة.. شاهدوه الآن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2022 | 11:09
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تناقلت وسائل إعلامٍ عديدة مقطع فيديو قيلَ أنه يوثق اللحظات الأولى لانفجار تقسيم في اسطنبول - تركيا.
 
"لبنان24" أجرى تدقيقاً بالفيديو المُنتشر، فتبين أنه قديمٌ ويعود لانفجار وقع في آذار عام 2016 في اسطنبول أيضاً.
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وتوعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء يوم الأحد، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلاً إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

وكشف أردوغان، حصيلة التفجير الذي وقع في جانب من شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، قائلاً إنها وصلت إلى 6 قتلى و53 جريحاً.

ولفت الرئيس التركي إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم إرهابي"، موضحاً أن "امرأة قد تكون متورطة"، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وأضاف أردوغان: "سيتم كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين".

وتابع: "إن محاولات محاصرة تركيا والأمة التركية بالإرهاب لن تتمكن من تحقيق هدفها لا اليوم ولا غدا".
 
الفيديو المُنتشر والذي تبين أنه قديم:
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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