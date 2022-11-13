بايدن: أميركا لن تنجر إلى صراع مع الصين

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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية لتنسيق ردهم على التهديد الذي تمثله برامج الصواريخ النووية والباليستية لكوريا الشمالية، وكذلك للحصول على مدخلات بشأن إدارة الموقف الحازم للصين في منطقة المحيط الهادئ، وذلك عشية اجتماع مرتقب له وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وعقد بايدن اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. وبعد ذلك جلس الزعماء الثلاثة معاً على هامش قمة شرق آسيا في كمبوديا.وفي الاجتماع قال بايدن: "إننا نواجه تحديات حقيقية، لكن دولنا أصبحت أكثر توافقاً من أي وقت مضى".