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عربي-دولي

هجوم إسرائيلي يستهدف ريف حمص

Lebanon 24
13-11-2022 | 13:30
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ذكر التلفزيون السوري اليوم الأحد أن إسرائيل شنت -مساء اليوم الأحد- "عدوانا استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، أدى إلى مقتل جنديَّين وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية".

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الدفاعات الجوية تصدت وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي.
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