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عربي-دولي

بايدن يصل إندونيسيا لحضور قمة "مجموعة العشرين"

Lebanon 24
13-11-2022 | 14:30
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وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، إلى بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا بين 14 و17 تشرين الثاني.
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