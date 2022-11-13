رائحة الارهاب تفوح من انفجار اسطنبول.. وتفاصيل هجوم الشارع الذي ينبض بالسيّاح

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كتب موقع "الحرة" 6 قتلى وأكثر من 81 جريحا، بينهم اثنان بحالة حرجة، حجم الخسائر الأولية التي خلّفها التفجير الذي وقع في وسط شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول، عصر الأحد، وبينما تستمر التحقيقات التي بدأتها السلطات، ألمح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إلى "رائحة إرهاب"، مع الاشتباه بوقوف امرأة ورائه.يعتبر "الاستقلال" من أبرز الشوارع التي تعرف بها إسطنبول، وعدا كونه مقصدا أساسيا للكثير من السياح والمواطنين في تركيا، يعرف بأنه المنطقة التي "تنبّض بالمارة طول الوقت"، بدءا من ساحته ووصولا إلى "برج غالطا".ووفق التقييمات الأولية التي أعلن عنها حاكم إسطنبول، علي يرلي كايا، وقع التفجير في الساعة 16:20 بتوقيت وسط أوروبا.وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف علت ألسنة لهب وبشكل مفاجئ من نقطة يتجمع فيها الكثير من المدنيين أمام أحد المتاجر.وحصل ذلك بينما كان "الاستقلال" مزدحما للغاية، لاعتبارات تتعلق بعطلة يوم الأحد في البلاد، والطقس الحار الذي دفع الكثيرين للخروج من منازلهم.وأدلى إردوغان ببيان مصور قال فيه: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين إنه هجوم إرهابي، لكن هناك رائحة منه على حد علمي. هناك امرأة شاركت في الحادث".واستخدم الرئيس التركي مصطلح "الهجوم الغادر"، فيما أضاف أن "جهود السيطرة على تركيا والأمة التركية عبر الإرهاب لن تصل إلى هدفها اليوم وغدا، كما كانت بالأمس".بدوره أطلق مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا، بينما صرّح وزير العدل، بكير بوزداع، أنه تم تعيين ثمانية مدعين عامين، ونواب لهم.وبموازاة ذلك، ذكرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة أن وزيري الداخلية والعدل سليمان صويلو وبكير بوزداغ قطعا برنامجهما، وتوجها لإسطنبول، عقب الإعلام عن التفجير.وأرسلت فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وأفادت وسائل إعلام تركية أن "وحدات مكافحة الإرهاب" أغلقت شارع الاستقلال، بسبب احتمال وقوع انفجار ثان.وعقب ساعتين من التفجير بقيت أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء تدوي في عموم أحياء إسطنبول، خاصة القريبة من حي بيوغلو، والتي تؤدي إليه.وأظهرت لقطات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جثث ملقاة في الشارع، ومع تداول لقطات أخرى فرضت هيئة تنظيم الإعلام التركي، RTUK، حظرا على مشاركة صور الانفجار أو التقارير الأخرى، باستثناء البيانات الحكومية.وقال بيان لمكتب المدعي العام في إسطنبول إنه فتح تحقيقا في الحادث. إضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات في اسطنبول حظرا على البث لجميع الأخبار المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحادث.وسبق أن تعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات القاتلة بين عامي 2015 و2017 من قبل تنظيم "داعش" والجماعات الكردية المحظورة، المرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني"، المصنف على قوائم الإرهاب.وفي أواخر عام 2016 وقع هجوم مزدوج أمام ملعب نادي بيشكتاش في مدينة إسطنبول، قرب ميدان تقسيم الشهير، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ومئات الإصابات، فضلا عن قتلى من قوات الشرطة والأمن، التي كانت متواجدة في محيط الحادثة آنذاك.ووقع التفجيران على نحو متعاقب، وبفاصل زمني بلغ حوالي 45 ثانية بالقرب من محيط فودافون أرينا، ملعب نادي بشكتاش لكرة القدم، على الجانب الأوروبي من المدينة.وبعد فترة قصيرة ضرب هجوم آخر ملهى ليليا بمدينة إسطنبول فجر اليوم الأول من السنة الجديدة 2017، ونفذه مسلح يتبع لـ"داعش"، قتل إثره أكثر من 40 شخصا، بينهم أكثر من 16 أجنبيا.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركي، إبراهيم كالين: "لن يكون أي هجوم قادرا على كسر عزم تركيا ومقاومتها"، حسب تعبيره.وشارك كالين منشوره عبر حسابه على تويتر، مضيفا: "رحمة الله على إخواننا الذين فقدوا أرواحهم في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال، والشفاء العاجل للمصابين. يتم فحص الحدث بطرق عديدة وسيتم الكشف عنه بكل أبعاده. لن يكون أي هجوم قادر على كسر عزم تركيا ومقاومتها".بدوره كتب زعيم "حزب الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، كمال كلشدار أوغلو: "رحمة الله لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار شارع الاستقلال والشفاء العاجل للمصابين".وكذلك الأمر بالنسبة لباقي السياسيين في الحكومة والمعارضين لها، مثل زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار وزعيم "حزب المستقبل"، أحمد داوود أوغلو، وغيرهم.كما شارك رئيس "الهلال الأحمر التركي"، كرم كينيك، رسالة عبر "تويتر" قال فيها إنه وعقب الانفجار "تم إرسال مشتقات الدم إلى المستشفيات المحيطة بمركز الدم الإقليمي التابع للهلال الأحمر في مجموعات قد تكون هناك حاجة إليها".وأضاف: "ليست هناك حاجة ماسة للدم. في الوقت الحالي، نتمنى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للمصابين".وشارك أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول، رسالة أخرى أيضا، معلنا أنه "من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة، والابتعاد عن المواقع التي قد تسبب الخوف والذعر".وحتى الآن لم تتكشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالحادث الدموي، لكن ساد حديث على لسان صحفيين ووسائل إعلام عن "امرأة مشتبه بوقوفها وراء التفجير".ونشرت الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمرأة ترتدي بنطالا مموها وحجابا، وتحمل على ظهرها حقيقة كبيرة. كما نشر الصورة موقع "هالك تي في" المعارض، وتطرقت إليها صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة.