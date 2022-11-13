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عربي-دولي

واشنطن تدفع أوكرانيا للتفاوض قبل حصول "تطور وشيك"

Lebanon 24
13-11-2022 | 15:30
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كتب موقع "سكاي نيوز": كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن كبار المسؤولين الأميركيين بدؤوا في دفع كييف لبدء التفكير في محادثات السلام مع الروس، في حال أدى فصل الشتاء إلى توقف الزخم العسكري للجيش الأوكراني.
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وتأتي هذه التقارير عن وجود تشجيع أميركي لمحادثات بين كييف وموسكو، بعد استعادة أوكرانيا السيطرة على خيرسون في أحد أهم انتصاراتها في الحرب حتى الآن، وفقا للصحيفة .

ونقل المصدر أيضا أن احتمال عدم تحقيق أوكرانيا لمكاسب كبيرة في ساحة المعركة خلال الأسابيع المقبلة، أدى لدفع الولايات المتحدة وبعض المسؤولين الأوروبيين إلى التساؤل حول موعد للمطالبة بالتوصل إلى تسوية.

وصرح مسؤول من أوروبا الغربية، لم يجر ذكر اسمه، بأنه نقل للأوكرانيين القول إن الأمر متروك لهم ليقرروا متى يفعلون ذلك، أي متى يبدؤون التباحث.
وأشار المسؤول إلى إمكانية إجراء محادثات، ثم قال إنه من الجيد أن تفعل كييف ذلك في أقرب وقت.

من جانبهم، لا يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب، لكن كثيرين منهم يعتقدون أن الأسابيع والأشهر القادمة توفر فرصة للحديث عن مفاوضات.
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