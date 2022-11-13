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عربي-دولي

فاغنر تضغط في باخموت.. وموسكو تتحدث عن تقدم بشمال غرب دونيتسك

Lebanon 24
13-11-2022 | 16:30
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بضرب مواقع تمركز القوات، فيما تستمر كييف في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضد الدب الروسي.
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وفي آخر التطورات الميدانية، أكد الجيش الأوكراني استهداف مواقع تمركزات الجيش الروسي في خيرسون. كما أكد أن القوات الجوية قصفت 8 مواقع روسية و5 أنظمة مضادة للصواريخ.

وفي تطور جديد أعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا أنها لا تستبعد إيقاف عمل محطة كاخوفكا الكهرومائية بسب القصف الأوكراني العنيف على المحطة.

فيما سجلت القوات الموالية لروسيا تقدماً على أطراف مدينتي افديفكا ومارينكا التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني شمال غرب العاصمة دونيتسك.

كما كشفت السلطات الموالية لروسيا عن استمرار المعارك على أطراف مدينة باخموت شمال مقاطعة دونيتسك تخوضها قوات فاغنر الروسية لدفع الجيش الأوكراني للانسحاب من المدينة.

وأضافت أن عملية الضغط مستمرة على مدينة اوغلدار جنوب مقاطعة دونيتسك التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني قرب مدينة فالنفاخا بعد السيطرة على بلدة بافلفكا مع غطاء من الأسطول البحري الروسي من بحر ازوف في ماريوبل.

وأشارت إلى وصول أسلحة روسية متطورة للجيش الروسي في مناطق العمليات العسكرية خلال الأشهر القادمة وأهمها مناطق دونباس في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.

الغارات الجوية
هذا وأُعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية، فجر الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

وتستهدف روسيا بضرباتها، منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
 
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