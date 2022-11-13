إيران غاضبة من ماكرون وشولتس عشية استحقاقات أممية

نددت السلطات الإيرانية بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون عدداً من شخصيات المعارضة الإيرانية، ووصفه الحراك المطالب بالتغيير بأنه «ثورة»، كما اعتبرت انتقاد المستشار الألماني لـ «قمع وقتل النظام للإيرانيين» استفزازاً وتدخلاً مرفوضاً، في حين ترددت أنباء عن افتتاح طهران معبراً برياً مع العراق دون موافقة بغداد. استشاطت إيران غضباً من لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من شخصيات المعارضة الإيرانية في الخارج، ووصفه لتظاهرات «الحراك الشعبي» المتواصل منذ منتصف سبتمبر الماضي، بأنه «ثورة»، فيما اعتبرت أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتس وتساءل فيها عن «نوع النظام الذي يطلق النار على مواطنيه؟»، تدخلاً استفزازياً وغير دبلوماسي، وذلك عشية استحقاقات أممية تتنظرها في مجلس حقوق الإنسان الذي سيناقش ملفها للمرة الأولى وفي اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس، تعليقا على خطوة ماكرون: «من المثير للاستغراب أن يقوم رئيس جمهورية بلد يتشدق بالحرية، بخفض مستواه إلى درجة أن يلتقي شخصيات منبوذة جعلت نفسها ألعوبة بيد الآخرين، وسعت خلال الشهور الأخيرة إلى نشر الكراهیة والتحريض على أعمال العنف وممارسة الأعمال الإرهابیة داخل إیران وضد الدبلوماسيين والمقار الدبلوماسية الإيرانية في الخارج».

ووصف کنعاني تصريحات ماكرون بشأن «دعم الثورة في إيران» بأنها «مدعاة للأسف والعار»، معرباً عن احتجاجه الشديد. ورأى أن لقاء ماكرون بالشخصيات المعادية لإيران يعتبر «انتهاكا لمسؤوليات باريس الدولية في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف، وترويجا للظواهر المشؤومة». وأکد أن الأعمال المعادية «ستطبع دون شك في ذاكرة الشعب الإيراني العظيم الذي هو على معرفة جيدة بالنهج الانتقائي والمناوئ لحقوق الإنسان الذي يتبعه بعض القادة الأوروبيين».

وقال كنعاني، رداً على الموقف الأخير للمستشار الألماني: «لسوء الحظ، نسي بعض المدافعين عن حقوق الإنسان سجلهم المظلم ضد الشعب الإيراني خلال الدعم الأعمى واللا إنساني لنظام الدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين، إلى جانب العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة، وكذلك الصمت ضد الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش، وآخرها الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ»، مؤكداً أنه يجري «استخدام حقوق الإنسان كأداة للألاعيب السياسية». واتهم كنعاني برلين بـ «توفير المأوى للجماعات الإرهابية والانفصالية الإيرانية والاعتماد على النهج الانتقائي والمزدوج» مع جرائم إسرائيل. وحذّر المتحدث من أن تدمير العلاقات التاريخية بين طهران وبرلين «له عواقب بعيدة المدى»، داعياً سلطات ألمانيا إلى إعادة العقلانية لأجواء العلاقات ومنع المزيد من تدهورها.