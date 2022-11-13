تشارلز يشارك كملك في يوم "أحد الذكرى"

شارك تشارلز الثالث في يوم "أحد الذكرى"، وهو الأوّل له بصفته ملكًا، أحيا فيه ذكرى ضحايا الحروب.

Advertisement

وكان الملك البالغ من العمر 73 عاما مثّل سابقًا في هذه الاحتفالات والدته إليزابيث الثانية التي توفّيت في سبتمبر عن 96 عاما. أمّا الآن وقد تولّى العرش وبات قائد القوّات المسلّحة، وضع تشارلز، باسمه، إكليلًا من زهر الخشخاش الأحمر الذي استحال رمزًا لهذه الذكرى. كما وضعت باقة ثانية باسم زوجته كاميلا (75 عاما) التي شاهدت الحفل من شرفة وزارة الخارجيّة.