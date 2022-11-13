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تشارلز يشارك كملك في يوم "أحد الذكرى"

Lebanon 24
13-11-2022 | 18:00
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شارك تشارلز الثالث في يوم "أحد الذكرى"، وهو الأوّل له بصفته ملكًا، أحيا فيه ذكرى ضحايا الحروب.
وكان الملك البالغ من العمر 73 عاما مثّل سابقًا في هذه الاحتفالات والدته إليزابيث الثانية التي توفّيت في سبتمبر عن 96 عاما. أمّا الآن وقد تولّى العرش وبات قائد القوّات المسلّحة، وضع تشارلز، باسمه، إكليلًا من زهر الخشخاش الأحمر الذي استحال رمزًا لهذه الذكرى. كما وضعت باقة ثانية باسم زوجته كاميلا (75 عاما) التي شاهدت الحفل من شرفة وزارة الخارجيّة.
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