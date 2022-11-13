فرنسا تدعو أوروبا إلى إتخاذ قرار في شأن رفض إيطاليا استقبال مهاجرين

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اوليفييه فيران، الأحد، أن فرنسا طلبت من أوروبا «الإسراع في اتخاذ قرار» في شأن رفض ايطاليا استقبال سفينة «أوشن فايكينغ» التي تحمل 230 مهاجرا.وأنزلت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية العاملة قبالة سواحل ليبيا، ناجين في فرنسا لأول مرة. وهو إجراء «استثنائي» فرضه «واجب الإنسانية»، وفق وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وينص القانون البحري على أن هذا الإنزال يتم قرب منطقة الإنقاذ أي بين ليبيا وإيطاليا.وانتقد فيران إيطاليا لرفضها استقبال السفينة، وقال إن «القرار أحادي الجانب غير مقبول... ويستدعي ردودا أوروبية». وتابع «الإجابة الأولى إنسانية، وقد تمت» برسو السفينة في ميناء طولون الجمعة.وأضاف «الإجابة الثانية هي التذكير بالتزامات إيطاليا، وإذا رفضت يتم النظر في أي إجراء مفيد».وتابع فيران أن فرنسا «طلبت من أوروبا الاسراع باتخاذ قرار في شأن الإجراءات الواجبة في وقت تتخلى إيطاليا عن مسؤوليتها تجاه جيرانها وأصدقائها الفرنسيين».