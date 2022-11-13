Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تدعو أوروبا إلى إتخاذ قرار في شأن رفض إيطاليا استقبال مهاجرين

Lebanon 24
13-11-2022 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1010386-638039817525518547.jpg
Doc-P-1010386-638039817525518547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اوليفييه فيران، الأحد، أن فرنسا طلبت من أوروبا «الإسراع في اتخاذ قرار» في شأن رفض ايطاليا استقبال سفينة «أوشن فايكينغ» التي تحمل 230 مهاجرا.
Advertisement

وأنزلت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية العاملة قبالة سواحل ليبيا، ناجين في فرنسا لأول مرة. وهو إجراء «استثنائي» فرضه «واجب الإنسانية»، وفق وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وينص القانون البحري على أن هذا الإنزال يتم قرب منطقة الإنقاذ أي بين ليبيا وإيطاليا.
وانتقد فيران إيطاليا لرفضها استقبال السفينة، وقال إن «القرار أحادي الجانب غير مقبول... ويستدعي ردودا أوروبية». وتابع «الإجابة الأولى إنسانية، وقد تمت» برسو السفينة في ميناء طولون الجمعة.

وأضاف «الإجابة الثانية هي التذكير بالتزامات إيطاليا، وإذا رفضت يتم النظر في أي إجراء مفيد».

وتابع فيران أن فرنسا «طلبت من أوروبا الاسراع باتخاذ قرار في شأن الإجراءات الواجبة في وقت تتخلى إيطاليا عن مسؤوليتها تجاه جيرانها وأصدقائها الفرنسيين».


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website