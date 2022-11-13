Advertisement

عربي-دولي

جديد انفجار إسطنبول.. القبض على "صاحب القنبلة" وتوجيه أول اتهام

Lebanon 24
13-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1010406-638040022290734271.jpeg
Doc-P-1010406-638040022290734271.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح الإثنين، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت في انفجار دام بشارع الاستقلال في إسطنبول، الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.
Advertisement

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن إسطنبول ومدنا تركية أخرى استُهدفت في الماضي من قبل أكراد وجماعات أخرى، بما في ذلك سلسلة هجمات عامي 2015 و2016.

وأسفر تفجيران مزدوجان خارج ملعب كرة قدم في إسطنبول في كانون الأول 2016، عن مقتل 38 شخصا وإصابة 155، في هجوم تبناه آنذاك الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني.
وفي أعقاب الانفجار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه نفذ بقنبلة و"تفوح منه رائحة الإرهاب".

ونقلت "الأناضول" عن وزير العدل بكير بوزداغ، قوله إن امرأة جلست على مقعد لأكثر من 40 دقيقة وغادرت المكان قبل دقائق من الانفجار، مما يشير إلى أن هناك قنبلة كانت موقوتة للتفجير أو تم تفجيرها عن بعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website