زيلينسكي: جرائم حرب ارتُكبت في خيرسون

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاحد، أن القوات الروسية التي كانت تحتل جزءا من منطقة خيرسون استعاده الجيش الأوكراني أخيرا، ارتكبت فيه "الفظائع نفسها" التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى كانت تحتلها.وقال زيلينسكي في مداخلة: "تم العثور على جثث القتلى، جثث مدنيين وعسكريين. في منطقة خيرسون، ترك الجيش الروسي خلفه الفظائع نفسها (التي ارتكبها) في مناطق أخرى من بلادنا حيث تمكن من الدخول"، متعهدا "بالعثور على كل قاتل وإحالته أمام القضاء".وأشار أيضا إلى إحصاء 400 "جريمة حرب" روسية، بدون أن يوضح ما إذا كانت تتصل فقط بمنطقة خيرسون، نقلا عن فرانس برس.