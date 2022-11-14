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عربي-دولي

احتدام القتال بدونيتسك.. ولندن: انسحاب روسيا من خيرسون لا يعني استسلامها

Lebanon 24
14-11-2022 | 01:00
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضد القوات الروسية.
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وفي آخر التطورات، حذّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من المبالغة في الشعور بالفرح، مشيرا الى أنه على الرغم من انسحاب روسيا من خيرسون، فإن موسكو لا تزال بعيدة عن الاستسلام.

وقال والاس لراديو "تايمز" Times: "أوكرانيا لديها الدافع، الحرب تتطور حاليا لصالحها، ومع ذلك، سيكون من الحماقة اعتبار انسحاب روسيا من خيرسون نهاية الحرب، لا ينبغي الاستخفاف بروسيا". وقال الوزير: "روسيا بعيدة كل البعد عن الاستسلام، لكن موسكو قلقة من الخسائر الصغيرة".
وفي وقت سابق، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر، لتنظيم دفاعاتها، تحسبا لإمكانية قيام كييف بإغراق مناطق خيرسون باستهداف سد كاخوفكا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن القتال في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ما زال محتدماً كما كان في الأيام الأخيرة مع عدم تراجع حدة الهجمات الروسية. وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو: "المعارك في منطقة دونيتسك هي بنفس الشدة التي كانت عليها في الأيام السابقة".
 
(العربية)
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