مكتب التحقيقات: إيران والصين تتجسسان على المعارضين في ولايات أميركية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن الصين وإيران تستخدمان محققين خاصين للتجسس على المعارضين في أميركا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.



وأكد محققو مكتب التحقيقات وجود محققين خاصين تابعين لإيران بشكل متزايد في عدة ولايات أميركية منها نيويورك وكاليفورنيا.

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وأضافوا أن إيران تستعين بالمحققين لمعرفة مكان إقامة الأشخاص وهوياتهم، وكذلك تحديد أرقام هواتف ومقر عمل المعارضين.



وأوضح المحققون أن المخابرات الإيرانية حاولت اختطاف الصحفية الإيرانية الأميركية البارزة، مسيح علي نجاد.



وفي الداخل الإيراني، أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية، الأحد، في أول عقوبة قصوى يتم الإعلان عنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة شهرين.