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عربي-دولي

عقوبات أميركية تستهدف شبكة مشتريات عسكرية لروسيا

Lebanon 24
14-11-2022 | 02:30
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود، تضم أفراداً وشركات، وتعمل على شراء معدات تقنية عسكرية لروسيا في إطار جهودها الحربية في أوكرانيا.
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وأضافت يلين للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، أن العقوبات ستستهدف 14 فرداً و 28 كياناً، من بينهم مُيسرون ماليون، ولكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكن تواجدهم. وأشارت إلى أنه من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق، الاثنين.

وتابعت يلين: "هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية، وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير".
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