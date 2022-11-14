أردوغان يصل بالي لحضور قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى بالي للمشاركة بقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، غداة اعتداء إسطنبول الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا وجرح 81.

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