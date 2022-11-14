لقي 6 أشخاص حتفهم في مدينة دالاس الأميركية، الأحد، جراء اصطدام طائرتين عسكريتين قديمتين في الجو أمام الحشود في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في المدينة.



وأظهر مقطع فيديو تحطم الطائرتين وسقوطهما على الأرض، واشتعال النيران بهما.

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وقال القاضي كلاي جنكينز كبير المسؤولين المنتخبين في المدينة الواقعة بمقاطعة تكساس: "ستواصل السلطات العمل على التحقيق وتحديد هوية القتلى. الرجاء الدعاء لعائلاتهم ولجميع المعنيين".



وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن طائرتين من عصر الحرب العالمية الثانية، وهما قاذفة من طراز بوينغ بي-17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينغ كوبرا، اصطدمتا وتحطمتا في معرض وينغز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس.





وأوضح أن الطائرة بي-63 يكون بها طيار واحد ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت الحادث.



جدير بالذكر أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل، قد فتحتا تحقيقا في الحادث. وصرح هانك كوتس، الرئيس والمدير التنفيذي لجماعة سلاح الجو التذكاري التي تهدف إلى الحفاظ على طائرات الحرب العالمية الثانية، بأن عدد أفراد طاقم الطائرة بي-17 عادة ما يكون ما بين أربعة وخمسة.وأوضح أن الطائرة بي-63 يكون بها طيار واحد ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت الحادث.جدير بالذكر أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل، قد فتحتا تحقيقا في الحادث.