"مسيّرات ايران" لروسيا تعمّق التعاون بين حليفين "غير محتملين"

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عندما وصلت طائرة روسية إلى إيران محمّلة بـ140 مليون يورو نقدًا وغنيمة من الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها، في تبادل للمسيّرات، كان ذلك بمثابة مرحلة جديدة في تحالف استمر سبع سنوات بين "رفيقين غير متوقعين".وفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "بحسب ما ورد فقد تم تسليم الأموال والأسلحة في آب، بعد أن تلقت روسيا أول شحنات من المسيّرات لدعم حربها في أوكرانيا. شكلت هذه أول مساهمة إيرانية معروفة في الهجوم الروسي في أوروبا. لكن العلاقة بين البلدين أقيمت في قارة أخرى مزقتها الحرب، وهي الشرق الأوسط. في ذروة تخبط الرئيس السوري بشار الأسد لإنقاذ بلده من القوات التي دمرت جيشه إلى حد الهزيمة، سافر الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهناك عرض الخرائط أمام الزعيم الروسي وأوضح معاناة الأسد. ومهدت هذه الزيارة الأرضية لتدخل روسيا في عام 2015، وأوجدت اتفاقًا بين بلدين لا يوجد بينهما سوى القليل من القواسم المشتركة باستثناء الرغبة المشتركة لتمزيق النظام القائم وتقويض الغرب".وتابعت الصحيفة، "بينما كانت سوريا هي الساحة لبدء مثل هذا التعاون، أصبحت أوكرانيا بسرعة ساحة معركة لتوطيده. لقد وجد الزعماء الإسلاميون غير المرنون في إيران ونمط بوتين المتمثل في قومية الدم والتربة أرضية مشتركة على الرغم من أنماط الحكم والأهداف المختلفة إلى حد كبير. كما وأن رغباتهم المشتركة جعلتهم شركاء طبيعيين.قال تشارلز ليستر، الزميل الأول ومدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط: "لقد تبلورت هذه الشراكة لأول مرة في سوريا وفي أوكرانيا حيث تطورت أكثر من ذلك". وأضاف: "في حين أن إيران هي التي خاضت المعركة الطويلة في سوريا ليتم إنقاذها من خلال التدخل الروسي، كان العكس صحيحًا في أوكرانيا، مع دخول إيران مؤخرًا في الصراع من خلال نقل الأسلحة الاستراتيجية لمساعدة حملة روسيا المتعثرة".وقالت شبكة سكاي نيوز، التي أبلغت عن تسليم النقد الروسي لأول مرة هذا الأسبوع، إن مصادرها تشير إلى احتمال تسليم المزيد من المسيّرات الإيرانية، مما يعمق التعاون بين الدولتين ويعرض الأهداف المدنية لمزيد من الدمار قبل الشتاء".وأضافت الصحيفة، "تم استخدام المسيّرات التي تم تسليمها بالفعل لتدمير المدن الأوكرانية. كما وتم نشر العديد منها ككاميكاز، في حين أن البعض الآخر لديه منصات صواريخ أدت إلى تدمير المستشفيات ومحطات الكهرباء. كانت الهجمات الواسعة النطاق على أهداف مدنية سمة من سمات الهجمات الروسية على شرق سوريا على مدار السنوات السبع الماضية، حيث تم استهداف المستشفيات والمدارس والمخابز وطوابير الطعام بشكل روتيني وقتل ما لا يقل عن عدة آلاف من المدنيين. في الأسبوع الماضي، ساعدت طائرة مسيّرة روسية في توجيه صواريخ سورية تحتوي على قنابل عنقودية إلى معسكر للنازحين السوريين في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين. وقالت مجموعة "الخوذ البيضاء"، وهي مجموعة من المستجيبين الأول تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، "إن الشاغل الأكبر للشعب السوري هو وضع حد للهجمات الإرهابية التي تستمر في قتل أطفالهم وملاحقة النازحين في كافة أنحاء البلاد". وأضافت: "ومع ذلك، من الصعب التفاوض وتقديم مطالب من آلة عسكرية لا تعرف شيئًا سوى القتل. من الصعب أيضًا طلب المساعدة من مجتمع دولي تحكمه توازنات سياسية ومصالح إقليمية بعيدًا عن مسارات حقوق الإنسان"."وبحسب الصحيفة، "ركزت الحملة العسكرية الروسية على شمال سوريا، لكن مع إيران، أقامت مناطق نفوذ في كافة أنحاء البلاد، وتقاسمت تروس الجيش السوري وأجهزة المخابرات. كلا البلدين لهما وجهات نظر مختلفة إلى حد كبير حول نوع البلد الذي يتوقع أن يخرج من أنقاض سوريا، لكنهما في الوقت الحالي يضعان رؤى الألعاب النهائية جانبًا. قال ليستر: "مع الجنرالات دفورنيكوف وسوروفيكين الآن، كان قدامى المحاربين في سوريا يديرون حرب روسيا في أوكرانيا. وكلاهما استثمر بعمق في تأسيس وتوسيع شراكة استراتيجية مع فيلق القدس الإيراني". وأضاف: "يساعد الحلفاء بعضهم البعض في السراء والضراء، وتظهر أوكرانيا إلى أي مدى يجب أن تقدر إيران علاقتها مع بوتين. في حين أن الصين ذكية بما يكفي للحفاظ على مسافة بينها، فليس من المستغرب بشكل خاص رؤية أمثال إيران - وكوريا الشمالية، طرف آخر في التحالف السوري - تفعل كل ما في وسعها لتعزيز العدوان الروسي".