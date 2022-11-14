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عربي-دولي

شومر: الأميركيون رفضوا الجمهوريين المعادين للديمقراطية

Lebanon 24
14-11-2022 | 04:00
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بعدما حافظوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، إن النتائج تعتبر "تبرئة" للديمقراطيين وأجندتهم.

وقال شومر في مؤتمر صحفي، إن المرشحين الديمقراطيين "الرائعين" وأجندة الحزب وإنجازاته ورفض الشعب الأميركي لـ"الجمهوريين المتطرفين المعادين للديمقراطية، أدى إلى احتفاظ الحزب بالأغلبية".
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وأضاف: "الجمهوريون غذوا الناخبين بالتطرف والسلبية، بما في ذلك إصرار بعض المرشحين الزائف على أن انتخابات 2020 الرئاسية تمت سرقتها"، حسبما نقل موقع "ذا هيل" الأميركي.

وتابع: "المرشحين الديمقراطيين مثل كورتيز ماستو والسيناتور عن نيو هامبشاير ماجي حسن وسيناتور أريزونا مارك كيلي، كانوا في سباقات تنافسية تحظى باهتمام كبير. إنهم أشخاص جيدون يهتمون بالناس ويفهمون كيفية إنجاز الأمور وحسمها".
وأكمل: "أمثال هؤلاء يؤمنون بديمقراطيتنا وخدمتنا. سوف ينجزون الكثير في ولاياتهم خلال السنوات الست المقبلة. لقد هزموا عددا من المنافسين الذين لم يكونوا يثقون بالديمقراطية والحقيقة".
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