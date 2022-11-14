في عصر المواجهة.. بايدن وشي يسعيان لتحديد الشروط

بعد أسابيع فقط من وضع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينغ، رؤى لكيفية تنافس الولايات المتحدة والصين على التفوق العسكري والتكنولوجي والسياسي، فان اجتماعهما الأول وجهاً لوجه كأحد كبار القادة سيختبر ما إذا كان بإمكانهما وقف التدهور اللولبي الذي نقل العلاقات إلى أدنى مستوى منذ أن بدأ الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون الانفتاح على بكين قبل نصف قرن.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "سيُعقد اجتماعهما المقرر اليوم في إندونيسيا بعد أشهر من تلويح الصين بقدراتها العسكرية لخنق تايوان، وفرض الولايات المتحدة سلسلة من ضوابط التصدير المصصمة لإعاقة قدرة الصين على إنتاج رقائق الكمبيوتر الأكثر تقدمًا، والضرورية لأحدث معداتها العسكرية والمهمة للمنافسة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. وجاءت الشراكة بين بكين وموسكو، والتي لا زالت صامدة حتى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لتضاعف من حدة التوتر بين البلدين. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة، التي نددت بها إدارة بايدن، غامضة للغاية لدرجة أن المسؤولين الأميركيين يختلفون حول طبيعتها الحقيقية. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "سيُعقد اجتماعهما المقرر اليوم في إندونيسيا بعد أشهر من تلويح الصين بقدراتها العسكرية لخنق تايوان، وفرض الولايات المتحدة سلسلة من ضوابط التصدير المصصمة لإعاقة قدرة الصين على إنتاج رقائق الكمبيوتر الأكثر تقدمًا، والضرورية لأحدث معداتها العسكرية والمهمة للمنافسة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. وجاءت الشراكة بين بكين وموسكو، والتي لا زالت صامدة حتى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لتضاعف من حدة التوتر بين البلدين. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة، التي نددت بها إدارة بايدن، غامضة للغاية لدرجة أن المسؤولين الأميركيين يختلفون حول طبيعتها الحقيقية.

سواء كانت شراكة مصلحة أو تحالفًا قويًا، فإن بكين وموسكو تشتركان في مصلحة متزايدة في إحباط الأجندة الأميركية، كما يعتقد الكثيرون في واشنطن. في المقابل، يرى الكثير في الصين أن الجمع بين ضوابط التصدير الأميركية ودعم الناتو لأوكرانيا بمثابة نذير لكيفية محاولة واشنطن احتواء الصين، وإحباط مطالبها بتايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي".

وتابعت الصحيفة، "قال إيفان ميديروس، الأستاذ في جامعة جورجتاون والذي كان كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، "بمعنى ما، هذه هي القمة الأولى للقوى العظمى في النسخة الثانية من الحرب الباردة".

وأضاف: "هل سيناقش كلا الزعيمين، ولو ضمنياً، شروط التعايش وسط المنافسة؟ أم أنهما سيطلقان العنان للخراب الناتج عن التنافس غير المقيد؟" لتقليل من أهمية التوقعات بشأن القمة مع شي، أخبر المسؤولون الأميركيون المراسلين مؤخرًا أنهم لا يتوقعون صدور بيان مشترك حول نقاط الاتفاق. ومع ذلك، ستحلل واشنطن ما يقوله شي علنًا وسرا، خاصة بشأن روسيا وأوكرانيا وتايوان. في هذا الشهر، أخبر السيد شي المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن الصين تعارض "التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها"، وهو توبيخ مائل ولكن علني على نحو غير عادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أشار أحد كبار المسؤولين في الإدارة إلى أنه إذا لم يتمكن شي من قول شيء مماثل مع وجود رئيس أميركي إلى جانبه، فسيكون ذلك ذا مغزى. تنظر الصين إلى روسيا كثقل موازن حيوي للقوة الغربية، وقد يتردد شي في انتقاد السيد بوتين أمام بايدن. وقال هو وي، الباحث في السياسة الخارجية في شنغهاي: "إذا استخدم بوتين الأسلحة النووية، فإنه سيصبح عدوًا عامًا للبشرية، وتعارضه كافة الدول، بما في ذلك الصين" لكنه أضاف: "إذا سقط بوتين، ستركز الولايات المتحدة والغرب بعد ذلك على الاحتواء الاستراتيجي للصين".

وأضافت الصحيفة، "بالنسبة للمسؤولين الأميركيين، فإن العلاقة بين شي وبوتين هي موضوع نقاش داخلي. قال كولين كال، المسؤول الثالث في البنتاغون، للصحفيين يوم الثلاثاء إن القادة الصينيين "كانوا أكثر استعدادًا للإشارة إلى أن هذا الشيء يتجه نحو تحالف بدلاً من مجرد شراكة سطحية". يبدو أن لبايدن شكوكا في الأمر. فقال في اليوم التالي: "لا أعتقد أن هناك الكثير من الاحترام الذي تكنه الصين لروسيا أو لبوتين". تحدث شي وبايدن عبر الهاتف خمس مرات في الأشهر الثمانية عشر الماضية. سيكون هذا مختلفًا: لأول مرة منذ توليه الرئاسة، "سيجلس بايدن في نفس الغرفة مع شي جين بينغ، وسيكون مباشرًا معه كما هو دائمًا، ويتوقع الشيء عينه في المقابل من شي"، كما قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، في إفادة بالبيت الأبيض يوم الخميس. خلال العقود الثلاثة الماضية، أصبحت رحلات الرؤساء الأميركيين إلى بكين والرؤساء الصينيين إلى واشنطن شائعة نسبيًا. وكثيرا ما كانت تتم موازنة التبادلات المتوترة بشأن النزاعات بوعود بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت تغير المناخ أو احتواء البرنامج النووي لكوريا الشمالية. في الوقت الحالي، من الصعب تخيل اجتماع يعقد في أي من العاصمتين، خاصة وأن الصين لا تزال تطبق معايير سلامة متشددة للسيطرة على وباء كورونا. أما القمم على أرض محايدة، مثل القمة التي عُقدت في بالي قبل اجتماع زعماء مجموعة العشرين، فتولد شعوراً متزايداً بالحرب الباردة: يتعلق الأمر بإدارة الصراع المحتمل أكثر من إيجاد أرضية مشتركة. ويعني انعدام الثقة الشديد أنه حتى الاستقرار والتعاون على المدى القصير بشأن التحديات المشتركة، مثل الحد من انتشار الأوبئة، يمكن أن يكون هشًا".

وبحسب الصحيفة، "تضخم القلق بسبب خطط الصين لتوسيع وتحديث ترسانتها النووية التي لا تزال محدودة نسبيًا إلى واحدة يمكن أن تصل إلى 1000 رأس حربي على الأقل بحلول عام 2030، وفقًا للبنتاغون. وترى الصين تهديدات في المبادرات الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك مقترحات للمساعدة في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا. وأصدرت إدارة بايدن الشهر الماضي قيودًا جديدة واسعة النطاق على بيع تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين، مع التركيز على الآلات التي تقدر بملايين الدولارات اللازمة لصنع الرقائق بأصغر الدوائر وأسرع السرعات. لقد كان جهدًا واضحًا لإبطاء تقدم الصين في أحد المجالات التكنولوجية القليلة التي لا تزال تحاول الوصول فيها إلى المركز عينه كمنافستها. في وثيقة من 48 صفحة لاستراتيجية الأمن القومي، كتب بايدن أن الصين "هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وبشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف". وأعلنت ورقة استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية، بعد أسابيع، أن الصين "تظل المنافس الإستراتيجي الأكثر أهمية لنا خلال العقود المقبلة".

وتابعت الصحيفة، "ارتفعت المخاطر على العلاقة بعد أن فاز شي، 69 عامًا، بفترة ثالثة مدتها خمس سنوات كزعيم للحزب الشيوعي في تشرين الأول، ووضع تشكيلة قيادية مخلصة بحزم من المرجح أن تبقيه في السلطة لفترة أطول من ذلك. وأشار شي إلى أن تقييمه للاتجاهات الدولية أصبح أكثر قتامة. قد يعكس هذا التحول مخاوف بشأن تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتلاشى الآمال في أن يتخذ بايدن نهجًا أكثر اعتدالًا تجاه الصين مما فعلته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. كما وأصبح دعم إدارة بايدن لتايوان نقطة حساسة. وقال هو: "الفرق بين بايدن وترامب هو أن الأخير أراد محاربة الصين بمفرده". على النقيض من ذلك، قال، بايدن "يولي أهمية خاصة للتحالفات في المنافسة الاستراتيجية مع الصين". وأشار سوليفان إلى أن إدارة بايدن ستطلع تايوان على نتائج اجتماع شي. على الرغم من الاختلافات بينهما، يريد بايدن وشي تجنب التوترات المكبوتة التي تنفجر في أزمة يمكن أن تشعل فوضى اقتصادية".