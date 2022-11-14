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العثور على 4 طلاب قتلى قرب حرم جامعتهم غي ايداهو الأميركية

Lebanon 24
14-11-2022 | 05:00
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تحقق الشرطة الأميركية في مقتل أربعة طلاب من جامعة أيداهو عثر عليهم الأحد في منزل بالقرب من الحرم الجامعي.

واكتشفت شرطة مدينة موسكو، الواقعة في ولاية أيداهو الأميركية، الوفيات، بعدما استجابت لبلاغ عن شخص فاقد للوعي قبل الظهر بقليل، وفقا لبيان صحافي صادر عن المدينة، بحسب أسوشيتد برس.
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ووصفت الشرطة حالات الوفاة بأنها جرائم قتل مشتبه بها، بالرغم من أن المصطلح لا يشير بالضرورة إلى أن الموت كان مقصودا أو ارتُكب بطريقة إجرامية.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك سبب الوفاة. وقالت الشرطة إنه سيتم تبادل المزيد من المعلومات بمجرد إخطار أفراد الأسر بالوفيات.

وقال سكوت غرين، رئيس جامعة أيداهو، في بيان الأحد: "ببالغ الحزن أشاطركم أن الجامعة أُبلغت بوفاة أربعة طلاب من جامعة أيداهو يعيشون خارج الحرم الجامعي ويُعتقد أنهم ضحايا لجرائم قتل".

وأضاف غرين "أُلغيت الفصول الدراسية على مستوى الولاية وعلى الإنترنت يوم الإثنين 14 تشرين الثاني".

وبعد وقت قصير من العثور على الجثث، نصحت الجامعة الطلاب بالبقاء في مكانهم لمدة ساعة تقريبا، حتى قرر المحققون أنه لا يوجد تهديد للآخرين في المنطقة.

وقالت إدارة شرطة موسكو إن التحقيق جار وطلبت من أي شخص لديه معلومات الاتصال بها.

وموسكو هي مدينة جامعية تقع في التلال المنحدرة في شمال وسط ولاية أيداهو، على بعد نحو 80 ميلا (130 كيلومترا) جنوب شرق سبوكان، بولاية واشنطن.
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