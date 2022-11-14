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عربي-دولي

صورٌ لها لحظة توقيفها.. تعرّفوا على منفذة هجوم اسطنبول

Lebanon 24
14-11-2022 | 03:40
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كشفت وسائل إعلام، الإثنين، عن هوية منفذة هجوم شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول .

وبحسب موقع "تركيا الآن"، فإنّ منفذة الهجوم هي مواطنة سورية تدعى أحلام البشير، وهي عضو في تنظيم "بي كاكا" الإرهابي.
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ولفتت المعطيات الأولية إلى أنّ البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، وقد تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصّة في حزب العُمال الكردستاني. 
 
وبيّنت المصادر أنّ تسجيلات نحو 1200 كاميرا في اسطنبول، كشفت أن المتهمة بتنفيذ التفجير فرّت إلى منطقة أسنلر في إسطنبول، وقد كانت تستعد للفرار إلى اليونان قبل إلقاء القبض عليها.

ودهم الأمن التركي خلال الساعات الماضية 21 عنواناً في إسطنبول وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم. 
 
وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتقال 46 شخصاً على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الاستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا، حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في السنوات الأخيرة.

وأضاف صويلو أن منفذ التفجير مرّ عبر عفرين، وهي منطقة أخرى بشمال سوريا.
 
صورٌ للمتهمة أحلام البشير:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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