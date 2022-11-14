فيديو يُنشر لأول مرّة لمنفذة هجوم اسطنبول.. شاهدوا كيف تمّ اعتقالها



بثت وكالة "yenisafak" التركيّة مقطع فيديو جديد يوثق لحظة القبض على المتورطين بتفجير اسطنبول، والذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

وأظهر الفيديو لحظة وصول الموقوفين إلى أحد المراكز الأمنيّة التركية، وفي مقدمتهم المواطنة السورية التي تُدعى أحلام البشير والتي قالت السلطات التركية إنها منفذة الهجوم.

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وعثرت الشرطة التركية أثناء إلقاء القبض على منفذة الهجوم على مسدس وبعض العملات الأجنبية والتركية، بالإضافة إلى كميات من الذهب.

وبيّنت المصادر أنّ تسجيلات نحو 1200 كاميرا في اسطنبول، كشفت أن المتهمة بتنفيذ التفجير فرّت إلى منطقة أسنلر في إسطنبول، وقد كانت تستعد للفرار إلى اليونان قبل إلقاء القبض عليها.

بدورها، أعلنت مديرية الأمن التركية أنّ ا لمادة المستخدمة في التفجير "الإرهابي" بشارع استقلال في اسطنبول هي الـ"تي إن تي".